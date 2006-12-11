Киркорову вручили народного артиста Ингушетии

Глава Ингушетии Мурат Зязиков вручил в субботу в Москве удостоверения и знаки народных артистов Республики Ингушетии группе известных эстрадных исполнителей, среди которых оказался и Филипп Киркоров. Этого высокого звания удостоены также Тамара Гвердцители и Юлия Жданькова – Иванна, сообщает «ИТАР-ТАСС». «Я приехал в посольство, и там мне физически, так сказать, оформили звание народного артиста, которое присвоили два месяца назад на дне рождения Кадырова. Пообщался с Муратом Зязиковым — очень он приятный человек», - подчеркнул певец в интервью газете «Московский Комсомолец».