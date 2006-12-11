В «Доме-2» заколотили баню: если кто-то хочет секса, то пусть идет и делает это перед камерами

Несостоявшиеся участники реалити-шоу «Дом-2», вернувшись со съемочной площадки, частенько рассказывают интересные истории о закулисной жизни проекта. Очередную порцию откровений выдал недавно 25-летний молодой человек из Нижнего Новгорода, продержавшийся на проекте всего сутки. «Я прошел четыре кастинга, — вспоминает бывший «строитель любви», — демонстрировал свои таланты: хвалился, что умею танцевать стриптиз, организовал в Нижнем местный Comedy club. Эх, было бы ради чего…» Оказывается, Василий Заднипрянец, обладатель высшего образования и должности учредителя в одной из фирм, окончательно разочаровался в проекте. Помещение маленькое, лобное место два на два метра, в бассейне пахнет неприятно, да и участники проекта не такие дружелюбные, как казались на телеэкране, пишет «КП-Нижний Новгород». «Там никому нельзя верить, — утверждает Василий, — у них у всех глаза бегают, как у воров. Пары постоянно ругаются, ни о какой любви говорить не приходится. Я был свидетелем, как Сэм чуть не побил Настю за то, что она танцевала с другим. При этом во всех интервью ребята говорят, что хотят ребенка. Какой ребенок, если их даже физически не тянет друг к другу! Иначе Настя не курила бы, как паровоз, и уже была бы с животиком». Также молодой человек рассказал, что теперь участникам реалити-шоу совершенно негде уединяться. Единственное подходящее для этого место закрыто. «Кстати, насчет секса, — добавил несостоявшийся житель «Дома-2». — Недавно в «Доме-2» заколотили баню. Там, как я узнал, нет камер, и ребята давно облюбовали это здание… Организаторы решили, что реалити-шоу есть реалити-шоу, и, если кто-то хочет секса, то пусть идет и делает это перед камерами». Зато познакомился с Аленой Водонаевой, — поделился самым сильным впечатлением Василий, — что тут сказать? Два метра глупости… И Май у нее такой же. Еще запомнилась Боня. Точнее не она, а ее силиконовая грудь. Это ужасно…» По словам Заднипрянца, «люди сходят с ума ради главного приза — ста тысяч долларов США». «Именно эта сумма обозначена в договоре, который я подписывал, — признался парень. — А вот зарплата участникам не изменилась: «старички» получают рублей по 900 в день, новеньким платят по 60 рублей». Познакомиться с одними из самых ярких участников шоу — Олей Бузовой и Ромой Третьяковым — Василию не удалось, пара как раз в это время отдыхала в Турции. Построить любовь с одной из девушек молодой человек тоже не успел и вернулся домой ни с чем.