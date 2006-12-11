Пугачёва унизила Киркорова перед всей страной

На съемках нынешней "Песни года" главной интригой было всеми ожидаемое воссоединение Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова . Однако примадонна, вместо того чтобы дать бывшему супругу надежду, унизила его перед всем залом. Дуэтную песни Киркорова и Пугачевой, которых почти заново поженили в прессе, все ждали с особенным нетерпением. Настроение у "жениха" было преотличное - несколько часов назад он получил звание народного артиста Ингушетии. Нарядившись в желтый пиджак, вооружившись улыбкой и букетом любимых Аллочкой желтых хризантем, он отправился на сцену. Дуэт удался, публика пустила слезу, глядя на вновь воссоединившуюся парочку, пишет "Московский комсомолец". Филипп опустился на одно колено и протянул "невесте" букет. Однако Алла Пугачева не стала принимать цветы от бывшего супруга, а только публично унизила его отказом. "Мы с тобой не пара!" - сказала Алла Борисовна коленопреклоненному Киркорову, взяла из его рук букет и кинула его через плечо прямо на пол сцены.