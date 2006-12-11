Порнозвезда угрожает Мэрайе Кэри

Певица Марайя Кэри пригрозила судебным разбирательством звезде порнофильмов Мэри Кэри. Певица требует, чтобы порнозвезда поменяла имя и не бросала тень на ее "торговую марку", что могут неверно понять поклонники поп-дивы, сообщает news.rin.ru Кроме того, фанаты певицы могут быть введены в заблуждение. Однако Мэри Кэри, чье настоящее имя Мэри Кук, не испугалась угроз поп-звезды. "Я готова побороться за свой псевдоним, который ношу уже довольно давно", - сказала она. Адвокат порнозвезды, которая также являлась независимым кандидатом на пост губернатора Калифорнии, считает, что у певицы мало шансов выиграть это дело.