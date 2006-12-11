Жующая публика не приняла «Премьер-министра»

Группу «Премьер-министр» никто не любит. Публика ведь привыкла видеть в ее составе колоритных Жана, Пита, Марата и Славу (ныне «Группа ПМ»), а продюсер Фридлянд предлагает ей сомнительных молодых людей голубоватого вида. Вот и в минувшие выходные на заказной вечеринке в Екатеринбурге «Премьер-министру» хорошо дали понять, что они не что иное, как большое недоразумение. «Премьер-министр» несколько часов пел и отплясывал перед жующей публикой, пишет «Комсомольская правда – Екатеринбург». - Что, правда, это «Премьер-Министр»?.. - потерянно перешептывались за столиками. - Да, это они! Такой вот сюрприз! - хвастались организаторы шоу. Тем не менее, сюрприз не оценили должным образом. Празднующие жиденько хлопали и только на последней песне, когда «звезды» вышли в народ, вяло решили потанцевать.