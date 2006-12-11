Светлана Лобода Новый год отпразднует с двумя мужчинами! (ФОТО)

Сейчас в Киеве проходит масса новогодних съемок, которые зрители смогут не только увидеть, но и принять участие в процессе в качестве массовки. На каждой съемке свои курьезы и свои истории из жизни звезд. Гастролирующие по одиночке звезды здесь встречаются со своими коллегами и друзьями. На днях на съемочной площадке новогодних программ корреспонденты заметили Светлану Лободу в компании молодого человека. Точнее двух. По началу Светлана мило кокетничала с Евгением Стычкиным, а потом ее внимание завоевал известный репер Серега. С первым Светлану Лободу объединяет работа на Новом канале. По сюжету одной из новогодних программ популярные артисты в юмористичной форме читают новости. Совершенно неожиданно Женя решил лично написать текст для Светланы. Чем спровоцирован этот шаг, Евгений не признается. Светлана объясняет это тем, что Евгений имеет потрясающее чувство юмора и талант, поэтому новостной блок неформального характера доверили ему. Что же до Сереги – он в тот день снимал свой музыкальный номер. После съемки собирался уезжать, но в «гримерке» встретился со Светланой и резко передумал покидать павильон. Певец отпустил своих танцоров и остался наедине со Светой. Некоторое время спустя звездам предложили снять совместное поздравление с Новым годом для жителей Украины. Серега со Стычкиным снимать эпизод отказался. - Почему, не известно. Поговаривают, у одного из них завязались теплые отношения со Светланой. Светлана в свою очередь, попросила не проявлять интерес к вопросам личного характера. «Я не отвечаю на такого рода вопросы, моя личная жизнь касается только меня!» - Не смотря на свой эпатажный сценический образ, Светлана часто скромничает в ответах на вопросы об отношениях с противоположным полом.