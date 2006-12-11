Позор Валерия Леонтьева

В жизни Валерия Леонтьева, как и у любого другого артиста, было немало курьезных случаев. О некоторых из таких инцидентов Валерию Яковлевичу до сих пор стыдно вспомнить. Например, однажды певец опозорился перед зрителями по вине костюмеров. "Вот в Питере на весенних концертах я вышел в новеньких высоких сапогах, и с ними авария приключилась, - вспоминает артист. - Сапоги эти мой модельер Таня Кудрявцева буквально перед концертом принесла: "Валера, ну попробуй, походи! Как они держатся?" Вроде за кулисами держались, но когда я попробовал походить на сцене, они слетели вниз! Говорят, вид спереди, то есть из зала, был куда ни шло, а сзади смотрелось забавно: фрак и голые ноги!" Впрочем, великодушный Леонтьев не стал устраивать скандала костюмеру. "Просто посмеялись, я пошутил: "Сапоги забыли пришить к брюкам!" А на другой вечер все исправили", - рассказал певец. "И вообще чего только не случалось! – вспоминает Леонтьев. Помню, какой стыд был на еще советском "Новогоднем аттракционе" в цирке, который снимал известный телережиссер Евгений Гинзбург. Я пел тухмановский "Пожар". Предстояло исполнить трюк: я "выходил" из-за занавеса сразу в перевороте... Конечно, надо было до этого хотя бы разок попробовать перевернуться! А ведь в те годы обо всех этих эластичных, "тянущихся" тканях, что изобретены на Западе, мы только мечтали. Поэтому на мне был костюм из добротного бархата. А бархат - вещь нежная, хрупкая, и когда я сделал требовавшийся переворот, с ужасом услышал треск и почувствовал, что мне стало прохладно - заработала вентиляция... Проще говоря, штаны на мне лопнули - поперек! Ничего не оставалось, как, натужно улыбаясь, попятиться к спасительной занавесочке и, стоя подле нее, отработать песню". Впрочем, старался Валерий Леонтьев зря. Из телеверсии концерта его героическое выступление все равно вырезали, пишет "Смена". "Но не из-за штанов, а по какой-то другой причине, - говорит Леонтьев. - Уже и не вспомню, по какой именно, - меня тогда часто вырезали..."