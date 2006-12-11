Дима Коляденко: «Купил машину мечты -желтую Ferrari»

Известный хореограф рассказал о своей последней покупке и покупательском плане на будущее Симпатичный постановщик танцев приобрел не много не мало – желтую Ferrari последней модели. Мечтал о такой машине давно и считает, что он – «спортивный мальчик» – может себе такую позволить, пишет Газета по-киевски До этого никакого авто у хореографа не было. Да и водить он вообще не умел. Занялся автообразованием только этим летом. Как утверждает, ходил на занятия исправно, экзамены сдавал по-честному, ездил в ГАИ – хотел действительно научиться. Теперь от новой возможности приходит в полный восторг, не смущают обладателя машины со спидометром до 260 км/ч даже заторы на дорогах: – Я пробки обожаю. В них я могу расслабиться, подумать о жизни, о планах. Но и погонять Дима тоже, естественно, не прочь. И недавно он устроил себе прекрасное ночное катание: полихачил по дорогам без машин и светофоров – узнал счастье ночной езды. Так как в пробках Диме Коляденко приходилось ожидать долго, покупку на будущее он себе придумал: – Хочу купить себе счастья. В последнее время я пришел к выводу, что можно его купить за деньги. Возможно даже, оно продается на четвертом этаже «Детского мира».