Филипп Киркоров – натуральный БЛОНДИН (ФОТО)

Филипп Киркоров, несмотря на свою болгарскую кровь, оказался натуральным блондином. Звезда долгое время почему-то скрывала этот факт. Используя современную косметику для волос, певец зарекомендовал себя как брюнета. Но тайное стало явным на вручении премии «Золотая шарманка». Во Дворце спорта Филипп Киркоров предстал перед публикой брюнетом, а вот плохо прокрашенные корни волос звезды были явно на несколько тонов светлее, чем остальная шевелюра. Это и подтвердило догадки о том, что на самом деле Филипп – натуральный блондин.