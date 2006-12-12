У Димы Билана обнаружено серьёзное урологическое заболевание

Некоторое время назад прессу заполонили факты имущественного скандала по поводу автомобиля БМВ, принадлежащего бывшему продюсеру Димы Билана , ныне покойному Юрию Айзеншпису. Выяснилось, что Билан управлял его автомобилем по доверенности, срок действия которой ещё не истёк. Милиционеры не стали заводить уголовное дело против певца, однако в ходе разбирательства на поверхность всплыли другие сенсационные факты об артисте. Оказывается, уже на протяжении многих лет Дима Билан уклоняется от призыва в армию. Медицинской комиссией Виктор Николаевич Белан (настоящие паспортные данные певца) признан годным, пишет «КП». "Решением призывной комиссии от 9 феврался 1998 года Белан Виктор Николаевич признан годным с незначительными ограничениями (категория Б4). Нуждается в оперативном лечении", - сообщил глава 2-го отдела военкомата Майского, родного города Билана. Как стало известно журналистам, в карточке артиста значится некое урологическое заболевание. "С этим диагнозом призывник может служить даже без операции, - разъяснил подполковник медслужбы Алексей Коновалов. - Категория Б4 означает, что его не возьмут только в ВДВ или на флот. Некоторые с таким диагнозом специально не оперируются, надеясь "откосить". Зря, все равно призовут". На вопросы журналистов представители правоохранительных органов отвечают с неохотой: "Что вы зациклились на этом Билане? У нас на территории, кроме него, проживает еще куча уклонистов. И один Билан проблему призыва нам не решит. Ну ищет его участковый, не может найти. Не можем же мы пойти к нему на концерт и сорвать шоу?"