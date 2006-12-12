Олег Газманов впал в мучительную депрессию после смерти матери

Потеряв мать, Олег Газманов молится за упокой ее души и пытается забыться в работе. Известный певец в каждом городе посещает церковь, ставит свечку за упокой души матери и просит Господа помочь ему пережить трагедию, сообщает "Твой ДЕНь". Сразу после похорон матери Олег Газманов вылетел на гастроли в Екатеринбург. Сошедшего с трапа самолета певца было не узнать: опухшие от слез глаза, печальное лицо, черная одежда... – Мне сейчас мучительно больно, – признался Олег. – Смерть мамы – страшный шок, но я не буду отменять концерты. Только на сцене немного забываюсь. Горе легче переживать, когда ты занят работой. Уже несколько ночей подряд Олег не может спать: его сердце буквально разрывается от боли и тоски. Чтобы хоть как-то облегчить свое душевное состояние, Газманов решил сходить в Свято-Троицкий собор, который находится в нескольких шагах от гостиницы, куда его поселили. Олег Михайлович поставил свечку за упокой души матери. – Я не представляю, как переживу это горе, – поделился с местным батюшкой артист. – Но я не жду ни от кого утешения – это лишь моя трагедия. Приехав на концертную площадку, певец сразу же предупредил всех, чтобы никто не спрашивал его об утрате и не высказывал соболезнований: – Я смеюсь и танцую, как прежде, это только моя боль, зритель не должен страдать. Буду выкладываться на все сто, никто не должен видеть, что творится в моей душе.