Юрий Башмет поконкурирует с мировыми рок-звёздами в Америке

Как уже ранее сообщалось, на соискание престижной музыкальной премии «Grammy» из числа российских исполнителей номинированы лишь Юрий Башмет и его «Солисты Москвы». Руководитель камерного ансамбля претендует на Grammy в категории "Лучшее исполнение камерной музыки" за записи произведений Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и Мечислава Вайнберга. Юрий Башмет уже не впервые представляет Россию в «классических» номинациях. Однако, ранее музыкант так и не удостаивался статуэтки в виде граммофона. Так же на драгоценную статуэтку в пяти номинациях претендуют рокеры из Red Hot Chili Peppers и их недавно выпущенный альбом Stadium Arcadium, R’n'B – исполнительница Мэри Джей Блайдж фигурирует в восьми номинациях, в том числе "Запись года" и "Песня года" – "Be Without You" из альбома "The Breakthrough". А звание «Продюсер года» может получить Рик Рубин, успевший поработать, кстати, как с Red Hot Chili Peppers, так и с другими соискателями премии – Dixie Chicks. Последние, кстати, претендуют на получение приза в 5 номинациях. 49-я церемония вручения Grammy состоится 11 февраля 2007 года в лос-анджелесском Staples Center.