Бейонс не пожалела денег на праздник для любимого

Бейонс Ноулз, по слухам, не пожалела $3 млн, чтобы устроить роскошное празднование дня рождения для своего жениха, рэппера Джей-Зи (Jay-Z). После премьеры фильма «Девушки мечты», в котором сыграла Бейонс, певица и ее избранник отправились в аэропорт, откуда вместе с двадцатью самыми близкими друзьями вылетели на один из островов Карибского моря. Как сообщает New York Daily News, веселая компания провела два дня на борту роскошной яхты, иногда развлекаясь полетами на вертолетах. Между тем, сообщения о том, что Бейонс и Джей Зи вот-вот сочетаются браком, оказались неправдой.