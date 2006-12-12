Алексей Гоман недоволен жюри «Танцев со звездами»

Приближается финал шоу «Танцы со звездами». Победитель телепроекта «Народный Артист» Алексей Гоман и его партнерша Людмила Чегринец вошли в четверку. Скоро финал. Ребята переживают и готовят дальнейшую программу. Вот, что NEWSmusic рассказал Алексей: - Да, в четверку мы вошли, но что будет дальше, пока на известно. У меня вообще совершенно противоречивые чувства о конкурсе. Получается какой-то парадокс: судьи ставят нас постоянно на последнее место, а зрители голосуют и спасают. Так потихоньку дойдем и до финала, – смеется Алексей. - То, что судьи к нам строги – здорово. Это дает стимул. Но больше всего радует, что нас поддерживают телезрители – это самое главное и самое приятное. Сейчас все конкурсанты заняты отработкой танцев, которые они уже представляли на суд жюри и зрителей, но которые получились хуже всего. У пары Алексей Гоман и Людмила Чегринец – это самый первый танец - «Ча-ча-ча».