Нино Катамадзе споет в Москве с оркестром

13 и 14 декабря в концертном зале "Мир" состоится выступление этно-джазовой исполнительницы Нино Катамадзе. В концерте примут участие: группа "INSIGHT" и солисты Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета. Грузинскую певицу Нино Катамадзе рекомендуют «не понимать, а принимать, причем в больших дозах, в качестве профилактики от одиночества, панацеи от стрессов, микстуры от агрессии и инъекций от скептицизма» Нино Катамадзе&Insight знают и любят в Москве, признание пришло к певице и за рубежом. В 2002 году на фестивале «Дни Грузии в Великобритании», на концертах в Скарборо, Бристоле, Эдинбурге и Лондоне Нино Катамадзе&Insight произвели серьезное впечатление на самую просвещенную английскую публику. 10 декабря 2002 года Нино пела в прямом эфире радио BBC в Лондоне. Ее голос, манера исполнения и та волна чувств, которая охватывает слушателей во время концерта, – запоминаются сразу и на всю жизнь. Нино импровизирует неуловимо и очень по-своему. Фактура ее пения уникальна. Это музыка «корневая», основанная на ощущении, что любая хорошая песня в основе своей - народная. Чтобы слушать музыку Insight, не обязательно знать грузинский язык, лирика рвазлита между слов и строк, а многие импровизации – это лишь божественный голос, свободный от словесной оболочки. Нино поет не слова, а чувства. Сама Нино – автор оригинальной музыки почти всех своих песен. Она буквально живет созданием новых музыкальных тем, деля эту радость с музыкантами группы Insight, в которую входят Гоча Качеишвили (гитара), Уча Гугунава (бас-гитара) и Давид Абуладзе (ударные). После апрельской презентации альбомов “Black” и “White” певица решила создать большую концертную программу с оркестром, вложив в ее основу семь уже знакомых публике произведений, однако, работа так увлекла певицу, что программа стала расширяться, отражая новые идеи группы. 13 и 14 декабря Нино Катамадзе&Insight представят этот материал в Москве в сопровождении оркестра. Прозвучат композиции, которые специально написаны современным грузинским композитором и певцом Звиадом Болквадзе, будут также исполнены новые пьесы Нино & Insight. Безусловно, концерт не обойдется без любимых публикой композиций «Olei», «Сулико» и «Турфа». Каждое выступление Нино&Insight – невероятно мощный поток энергии, погружающий слушателя в особое психологическое состояние. «Я нашла себя в музыке, потому что могу петь, играть, выступать с концертами и делиться частичкой себя с людьми», – в этих простых словах Нино Катамадзе скрыт секрет ее феноменального успеха.