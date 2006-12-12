Жанна Агузарова спела для киевлян про свободу

Российская певица Жанна Агузарова, 39 лет, на прошлой неделе выступила в киевском гей-клубе ”Андрогин”, в Доме культуры ”Росток”. Билет на концерт стоил 150 грн. Пришли около сотни зрителей. Охранник громко приказывает оставить в гардеробе ”колющие, режущие, наркотические вещества”. Агузарова — в полотняных штанишках, похожих на исподнее белье начала XX века. Растрепанная коса висит ниже пояса. — Я люблю другую музыку, — объясняет парень с сережкой в ухе. — Вот когда прошлой зимой выступала Ирына Билык, в зале негде было яблоку упасть. Агузарова объявляет: — Эту песню исполняю очень редко. Но вам спою, — и выводит: ”Свободная земля в руках страны державной вступает в бой неравный”. Свободная земля — Украина! — выкрикивает в зал. Концертов Агузарова дает мало, пишет gpu-ua.info. Со своей группой она выступает в ночных клубах с песнями из ”Русского альбома” и старыми хитами из репертуара ”Браво”. Жанна утверждает, что готова петь где угодно. Но организаторы концертов не очень хотят иметь с ней дело. Потому что певица может не приехать на концерт, напиться, опоздать, устроить скандал. В 1984-м на одном из первых концертов группы ”Браво” милиция арестовала музыкантов просто на сцене. Группу обвинили в незаконном распространении билетов на концерт. Агузарову задержали за подделку документов. Она выдавала себя за дочь шведских дипломатов Иванну Андерс. Певица полгода провела в Бутырской тюрьме, потом в Институте психиатрии им. Сербского. Ее выслали из Москвы в Тюменскую область, где она полтора года работала приемщицей в леспромхозе. На вершине своей популярности, в 1988-м, Агузарова с продюсером и любовником Ником Полтораниным переехала в Америку. В Лос-Анджелесе пела в ресторане ”Черное море”. Но через два года директор уволил ее, потому что Жанна не реагировала на его пожелания одеваться скромнее и петь песни советских композиторов без импровизаций. Агузарова устроилась водителем в реабилитационный центр для знаменитостей. В Москву вернулась десять лет тому назад с маленькой сумкой и балалайкой. По приезде дала первое интервью, которое стало самым скандальным. Агузарова кричала, мычала и блеяла просто в камеру. Живет она одна. Ник Полторанин остался в Америке. Говорят, он доныне любит Жанну, хотел от нее детей. Ник рассказывает, что американские врачи запретили Агузаровой рожать из-за злоупотребления спиртным. Когда-то Агузарова утверждала, что ее первый муж был океанологом, профессором и академиком. Но прежний директор ”Браво” Максим Лейкин на вопрос о мужчинах в жизни Агузаровой отвечает: — Да одна она, одна! У нее никого нет и ничего. Жанна, в конечном итоге, тоже постоянно заявляет: — Как и у большинства людей нашей планеты, моя личная жизнь в полном порядке. Я способна принимать и дарить любовь. Но замуж за землянина не выйду никогда. Я общаюсь с марсианами по внутренней связи.