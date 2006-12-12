Киркоров провел ночь с Пугачевой

12 декабря 2006, 12:44

На юбилейной «Песне года» бывшие мужья Примадонны едва не передрались друг с другом В этом году главный концерт года отмечает юбилей - 35 лет с первого выхода программы на телеэкраны. Хозяйкой «Песни года» по традиции стала Алла Пугачева. Напомним, продюсер песенного фестиваля Игорь Крутой в прошлом году предложил Алле Борисовне стать не просто соведущей, а сделать аналог знаменитых «Рождественских встреч Аллы Пугачевой». Все прибывшие звезды старались расположить к себе хозяйку вечера, каждый артист буквально мечтал о том, чтобы Примадонна отметила его добрым словом. Познакомиться с Пугачевой попытался и Дима Билан. Певец подошел к Алле Борисовне, когда та отдыхала на диванчике за кулисами. - Алла Борисовна! - уверенно обратился молодой артист. - Я занята! Мне некогда! - буркнула Пугачева. Хотя около Аллы никого не наблюдалось. Простояв около Примадонны 20 минут, Билан так и не дождался аудиенции звезды. Ночевать на Земляной вал, где он проживал два года после развода с Пугачевой, Киркоров так и не приехал. - Не ждите его! Он у Аллы! - поделилась со стоящими около подъезда Киркорова фанатами домработница звездной пары Люся. Так Пугачева показала зазнавшемуся после триумфа на конкурсе «Евровидение» певцу, кто тут звезда. Смирившись с неудачей, расстроенный певец с поникшей головой побрел на улицу. Зато расположена Примадонна была к певице Глюк’Ozе. Пугачева и Киркоров подарили будущей мамочке на сцене 50 тысяч долларов за исполнение песни «Свадьба», признав данную композицию хитом номер один 2006 года. За кулисами организаторы «Песни года» записывали новогодние поздравления артистов на фоне живого символа 2007 года - поросенка по кличке Гоша. Уморительная сцена случилась с Николаем Басковым. Когда Басков взял поросенка на руки, тот то ли из вредности, то ли от страху сначала громко завизжал, а потом обделался. Коля только чудом не испачкался, вовремя опустив Гошу на пол. Мы уже писали о том, что к новогоднему концерту Прима готовила дуэт с Сердючкой и своим фаворитом Максимом Галкиным, который обязан знакомству с Примадонной своему главному сопернику Киркорову. Именно Филя пять лет назад привел к Алле молодого талантливого, но никому еще не известного юмориста. По иронии судьбы Галкин не просто стал фаворитом Пугачевой, но и добился развода звездной пары, по слухам, всячески ябедничая на Филю. Но Киркоров оказался умнее. Доказав за последний год, что опять достоин любви Примадонны, экс-супруг вернул себе прежние позиции. Таким образом, на канале «Россия» вы сможете увидеть главную сенсацию новогодних праздников - воссоединение Аллы и Филиппа. Отказавшись петь с Сердючкой и не пригласив Максима Галкина, Пугачева вышла на сцену в белоснежной накидке, напоминающей свадебный наряд, и спела дуэтом с Киркоровым песню «Холодно без тебя». Обручальные кольца на руках, поцелуи и коленопреклонение Фили перед Пугачевой только подтвердили информацию «КП» о грядущем бракосочетании звезд. Кроме того, Алла Борисовна пела только о счастливой, но поздней любви: «У любви твои ресницы», «Приглашаю на закат» и в финале нетленку «Без меня тебе, любимый мой». За кулисами Филя, порхающий на крыльях любви, заботливо искал стул для уставшей жены и нежно гладил Аллу Борисовну по спине. Ни одного мужчину, кроме Киркорова, Алла Борисовна к себе не подпустила, хотя на концерт пришли практически все мужья Пугачевой. В частности, певец Сергей Челобанов, которому 12 лет назад Примадонна предпочла Киркорова, увидев светившуюся от счастья некогда любимую женщину, с горя напился и даже засучил рукава, чтобы разобраться с королем эстрады по-мужски. К счастью, Алла заперлась в гримерке с Филей, и охрана хулигана не пропустила. - Ну чем я хуже его? Этот Киркоров всегда мне дорогу переходит. Я докажу Алле, кто из нас настоящий мужчина! - скандалил за кулисами Челобанов. Драчуну вовремя указала на дверь охрана «Олимпийского». После концерта, словно молодожены, под всеобщие крики «Горько! Поздравляем!» Пугачева и Киркоров под руку вышли на улицу и поехали в ресторан отмечать награждение Фили, которому в этот день президент Ингушетии Мурат Зязиков присудил звание народного артиста Ингушетии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять