Киркоров провел ночь с Пугачевой

На юбилейной «Песне года» бывшие мужья Примадонны едва не передрались друг с другом В этом году главный концерт года отмечает юбилей - 35 лет с первого выхода программы на телеэкраны. Хозяйкой «Песни года» по традиции стала Алла Пугачева. Напомним, продюсер песенного фестиваля Игорь Крутой в прошлом году предложил Алле Борисовне стать не просто соведущей, а сделать аналог знаменитых «Рождественских встреч Аллы Пугачевой». Все прибывшие звезды старались расположить к себе хозяйку вечера, каждый артист буквально мечтал о том, чтобы Примадонна отметила его добрым словом. Познакомиться с Пугачевой попытался и Дима Билан. Певец подошел к Алле Борисовне, когда та отдыхала на диванчике за кулисами. - Алла Борисовна! - уверенно обратился молодой артист. - Я занята! Мне некогда! - буркнула Пугачева. Хотя около Аллы никого не наблюдалось. Простояв около Примадонны 20 минут, Билан так и не дождался аудиенции звезды. Ночевать на Земляной вал, где он проживал два года после развода с Пугачевой, Киркоров так и не приехал. - Не ждите его! Он у Аллы! - поделилась со стоящими около подъезда Киркорова фанатами домработница звездной пары Люся. Так Пугачева показала зазнавшемуся после триумфа на конкурсе «Евровидение» певцу, кто тут звезда. Смирившись с неудачей, расстроенный певец с поникшей головой побрел на улицу. Зато расположена Примадонна была к певице Глюк’Ozе. Пугачева и Киркоров подарили будущей мамочке на сцене 50 тысяч долларов за исполнение песни «Свадьба», признав данную композицию хитом номер один 2006 года. За кулисами организаторы «Песни года» записывали новогодние поздравления артистов на фоне живого символа 2007 года - поросенка по кличке Гоша. Уморительная сцена случилась с Николаем Басковым. Когда Басков взял поросенка на руки, тот то ли из вредности, то ли от страху сначала громко завизжал, а потом обделался. Коля только чудом не испачкался, вовремя опустив Гошу на пол. Мы уже писали о том, что к новогоднему концерту Прима готовила дуэт с Сердючкой и своим фаворитом Максимом Галкиным, который обязан знакомству с Примадонной своему главному сопернику Киркорову. Именно Филя пять лет назад привел к Алле молодого талантливого, но никому еще не известного юмориста. По иронии судьбы Галкин не просто стал фаворитом Пугачевой, но и добился развода звездной пары, по слухам, всячески ябедничая на Филю. Но Киркоров оказался умнее. Доказав за последний год, что опять достоин любви Примадонны, экс-супруг вернул себе прежние позиции. Таким образом, на канале «Россия» вы сможете увидеть главную сенсацию новогодних праздников - воссоединение Аллы и Филиппа. Отказавшись петь с Сердючкой и не пригласив Максима Галкина, Пугачева вышла на сцену в белоснежной накидке, напоминающей свадебный наряд, и спела дуэтом с Киркоровым песню «Холодно без тебя». Обручальные кольца на руках, поцелуи и коленопреклонение Фили перед Пугачевой только подтвердили информацию «КП» о грядущем бракосочетании звезд. Кроме того, Алла Борисовна пела только о счастливой, но поздней любви: «У любви твои ресницы», «Приглашаю на закат» и в финале нетленку «Без меня тебе, любимый мой». За кулисами Филя, порхающий на крыльях любви, заботливо искал стул для уставшей жены и нежно гладил Аллу Борисовну по спине. Ни одного мужчину, кроме Киркорова, Алла Борисовна к себе не подпустила, хотя на концерт пришли практически все мужья Пугачевой. В частности, певец Сергей Челобанов, которому 12 лет назад Примадонна предпочла Киркорова, увидев светившуюся от счастья некогда любимую женщину, с горя напился и даже засучил рукава, чтобы разобраться с королем эстрады по-мужски. К счастью, Алла заперлась в гримерке с Филей, и охрана хулигана не пропустила. - Ну чем я хуже его? Этот Киркоров всегда мне дорогу переходит. Я докажу Алле, кто из нас настоящий мужчина! - скандалил за кулисами Челобанов. Драчуну вовремя указала на дверь охрана «Олимпийского». После концерта, словно молодожены, под всеобщие крики «Горько! Поздравляем!» Пугачева и Киркоров под руку вышли на улицу и поехали в ресторан отмечать награждение Фили, которому в этот день президент Ингушетии Мурат Зязиков присудил звание народного артиста Ингушетии.