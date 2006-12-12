Сати Казанова выйдет замуж за олигарха

На открытии ювелирного бутика в Третьяковском проезде участница группы «Фабрика» Сати Казанова призналась, что срочно нуждается в финансовой поддержке. К такому выводу певица пришла, примерив пару украшений известной ювелирной марки, пишет газета «Твой день». - Красота неописуемая! Я чувствую себя прямо как ребенок первый раз в супермаркете, так всего хочется попробовать, - вздыхает Сати. - Но, к сожалению, я не могу себе позволить покупку таких дорогих украшений, так что надо закрутить роман с олигархом. Если найдется приличный мужчина с нужной толщиной кошелька, может, и замуж выйду. А вообще я ищу олигарха. У Ксении Собчак на финансовом фронте дела обстоят куда лучше. Приехав на открытие бутика за час до того как появились основные гости, светская львица успела самым внимательным образом рассмотреть кулоны и подвески, подбирая что-нибудь подходящее. - Хочу сделать себе подарочек на Новый год, - заявила состоятельная блондинка. - Мне, конечно, много чего надарили на день рождения, но только я сама могу точно знать, что мне пойдет, а что нет. Друзья как-то до сих пор не научились чувствовать мои настроения. Но, просмотрев все представленные изделия, Собчак так себе ничего и не купила, сославшись на большое количество людей.