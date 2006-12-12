Александр Буйнов боится потерять ребенка

51-летний Александр Буйнов уже несколько месяцев не может найти места от переживаний за свою любимую жену Алену, которая сейчас находится на четвертом месяце беременности. Событие, которого они ждали более двадцати лет, наконец, свершилось. Жена Александра Буйнова Алена, несмотря на свой возраст, смогла забеременеть. Не один десяток лет супруги молили Бога только об одном: чтобы он подарил им ребенка. И вот, когда они потеряли всякую надежду, Алена узнала, что ждет ребенка. Когда Александру сообщили, что он скоро станет отцом во второй раз, певец от всего сердца благодарил Небеса, которые наконец услышали его молитвы. Но когда эйфория по поводу радостной новости прошла, Буйнов всерьез стал переживать за состояние беременности жены, так как его любимая, вынашивая ребенка, серьезно рискует своим здоровьем. - Я волнуюсь за жену и ее беременность, - откровенно признался Александр. – Я уже сильно пожалел, что рассказал всем об интересном положении Алены. Ведь у нас уже был один раз плачевный опыт… Несмотря на то что Алена была недовольна тем, что ее звездный муж рассказал своим друзьям о предстоящем пополнении в семействе, сама она не в силах сдерживать эмоции и с удовольствием говорит о своем интересном положении, пишет газета «Твой день». - Это самое радостное событие в моей жизни, - делится счастьем Буйнова. – Но пока я всем говорю, чтобы не торопились меня поздравлять, пусть сначала ребенок родится. Я мечтаю о сыне, которого хочу назвать моим любимым именем - Сашенька. Сейчас, когда уже нет никаких сомнений, что Алена через несколько месяцев станет мамой, супруги подыскивают лучших врачей, которые будут курировать Буйнову до самых родов. Столь трепетные отношения будущих родителей близкие друзья звездного семейства объясняют страхом Александра потерять ребенка, ведь в сорок пять лет беременность обычно протекает очень сложно. На протяжении всех лет Алена была для Александра не только любящей и заботливой женой, но и верным продюсером и директором. Волевая женщина подсказывала ему многие решения и всегда следила за его имиджем, несмотря ни на что. Хотя в их отношениях не всегда все было гладко. Совсем недавно они так сильно поссорились, что были даже на грани развода, но спустя время мудрые супруги нашли в себе силы помириться. Напомним, что у Александра уже есть дочь Юля от первого брака и даже внук, которого нарекли в честь деда. Тем не менее, Буйнов всегда хотел детей и от Алены.