Солисту «Гостей из будущего» негде жить

Юрий Усачев срочно ищет новую квартиру, так как из прежнего съемного жилища участнику группы «Гости из будущего» придется съехать в ближайшее время. По словам музыканта, он прожил в квартире пять лет и ни разу не давал ее законным хозяевам повода для беспокойства. Однако Усачеву без объяснения причин было предложено освободить помещение в течение трех дней, пишет газета «Твой день». Юрий признался, что он шокирован таким отношением к себе. Какое-то время ему придется пожить у друзей, потому что «хорошую квартиру за три дня в Москве найти почти невозможно». Коллега по группе Ева Польна ничего не знает о трагедии Усачева. Ведь певица снова ждет ребенка - и Юрий оберегает ее от любых волнений, справедливо полагая, что ей не стоит лишний раз беспокоиться.