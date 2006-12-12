Таисия Повалий обрадовалась немоте мужа

Для того чтобы спеть в трио с Лаймой Вайкуле и Гариком Кричевским в Новогоднем огоньке на телеканале «Интер», известный продюсер и муж Таисии Повалий, Игорь Лихута, сделали операцию на связках. Десять дней пришлось молчать Игорю Лихуте после операции на голосовых связках. К медикам он попал за месяц до съемки в новогоднем шоу «Карнавальная ночь на Интере». Лихута сильно осип, и решил обратиться за консультацией к фониатору. Врач определил, что на голосовых связках продюсера появился полип размером со спичечную головку. Чтобы вернуть голосу чистоту, Игорю пришлось согласиться на операцию. «Длилась она минут пять, - рассказывает Лихута. – Зато потом пришлось надолго разгрузить голосовые связки. Десять дней я полоскал горло и молчал». Поговаривают, что больше всего этой неожиданной паузе в возможности разговаривать, оказалась рада его супруга и Золотой Голос Украины Тая Повалий. В эти дни он наконец-то мог побыть рядом с ней, а не торопится по срочным делам. Единственный человек, кто пострадал, из-за искусства, ну, разумеется, Лихуту мы не считаем, была Валентина Басовская, руководитель музыкальной редакции телеканала «Интер». Продюсер, заваливал ее sms-ами которые, выражали все отношение Игоря к происходящему. Его можно понять. Для Лихуты--говорить, все равно, что дышать. Но, к счастью все обошлось. После того, как Лихута снова заговорил, ему предложили спеть в «Карнавальной ночи на Интере» вместе с Лаймой Вайкуле и Гариком Кричевским. Трио получилось блестящим!