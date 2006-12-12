Брат Маши Березиной стал ангелом-хранителем сестре Буржуя (ФОТО)

100-серийные проекты для канала «1+1» - уже пройденный этап. Теперь ему подавай размеры побольше. Как минимум – 255 серий. Именно на столько замахнулся режиссер Бата Недич для нового сериала с романтично-мистическим названием «Ангел-хранитель». На самом деле в сюжете нет ничего мистического – одна сплошная правда жизни. В город своей юности приезжает герой Владислава Демченко – Григорий Крижевский. Его отец, владелец старинного особняка и знаменитый коллекционер, погиб при странных обстоятельствах. Григорий приезжает со своей женой Еленой и сыном от первого брака. А дальше события нарастают, как снежный ком: Григорий увлекается молоденькой девушкой, бросает жену, сына и уезжает с любовницей в Москву. Раздавленная изменой человека, которого она любит больше жизни, Елена делает все, чтобы вернуть Григория, постепенно проявляя качества сильного человека со здоровой деловой хваткой. Однако вокруг особняка начинают происходить странные событий: Елене кажется, что за домом кто-то следит. Режиссера Бата Недича уже давно не пугают столь долгоиграющие проекты – после «Исцеления любовью» и «Волчицы» это было бы уже странно. В новом проекте он продолжает работать с той же командой компании Валентина Опалева «Киевтелефильм», подключая и ресурсы «Стар Медиа». На главную роль пригласили Дарью Повереннову. Продюсеры с самого начала хотели видеть на этом месте «сестру Буржуя» и, судя по всему, оказались правы в выборе героини. «Я не был с ней знаком раньше, - говорит режиссер, - но очень доволен». А вот «звезде сериала «Две судьбы-2», брату «Дорогой Маши Березиной» и герою «Бедной Насти» Анатолию Руденко пришлось повторно приезжать на пробы: создатели не сразу утвердили актера на роль Ивана Круглова. Дело в том, что авторы искали молодого человека, который бы мог сыграть бывшего боксера, так как его появление в сериале начинается с ринга. Перепробовали очень много молодых артистов – более 50-ти. На счет Руденко тоже были сомнения - подходит ли он на роль спортсмена? Оказалось, что Анатолий занимался кикбоксингом, поэтому подготовлен профессионально.