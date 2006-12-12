Дима Билан увлекся военными песнями

Дима Билан в ближайшее время собирается выпустить совершенно неожиданную пластинку. Вряд ли его поклонники ожидали, что Дима грезит мечтами выпустить альбом... военных песен. Между тем, все именно так. Дима Билан горячо увлечен советскими песнями военного периода. - У меня много песен, связанных с войной, - признался Билан NEWSmusic.ru. - Можно выпустить целый альбом, их около двадцати. Мы вместе с Яной Рудковской подумаем, как это сделать лучше. И обязательно выпустим. Одну песню из этого военного блока вы услышите на "Старых песнях о главном", которые уже отснял Первый канал. Особые чувства Дима Билан питает к романсам. - В моем репертуаре нет ни одной песни, которая не была бы связана с моим мироощущением. Хотелось бы еще записать и выпустить замечательную старую песню «Грозди акации» из фильма «Дни Турбиных». Ее обычно исполняют женским вокалом. Но этому романсу учат даже в музыкальной школе, мальчики и девочки поют ее хором. Ведь музыка не делится на женскую и мужскую.