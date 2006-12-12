Семейный день рождения Таисии Повалий

Свой очередной день рождения Таисия Повалий отмечала не как обычно у себя в родном Киеве, а в Москве. - Из-за гастрольного графика мы с Таей отмечали ее праздник в России, - говорит муж и продюсер певицы Игорь Лихута. – По-моему получилось не хуже, чем на Родине. Одним из первых именинницу поздравил экс-президент Украины Леонид Кучма. От него в Москву доставили роскошный букет цветов для Таисии и еще один в киевский дом артистки. Кроме того, одна из компаний презентовала несколько ящиков горячительного напитка. - Мой телефон просто разрывался от звонков, - вспоминает виновница торжества. – Позвонил Коля Басков из Санкт-Петербурга, он был там на балу в Юсуповском дворце. Поздравил меня и Филипп Киркоров, и Лолита. Но самый приятный подарок я получила от мужа - это эксклюзивные часы с бриллиантами Harry Winston. Я о них давно мечтала. Вечером, мы с Игорем устроили себе романтичный ужин в итальянском ресторане. Все было тихо, по-семейному, и поэтому прекрасно.