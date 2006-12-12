Пол Маккартни выкупил свою свободу за 120 миллионов фунтов

Скандал по поводу развода легендарного Пола Маккартни и его супруги – бывшей модели Хизер Миллс, закончился согласием музыканта выплатить последней в общей сложности 120 миллионов фунтов стерлингов (около 240 миллионов долларов). Как сообщает «КП», такое решение Маккартни принял после того, как его дочери, Стелла и Мэри, уговорили отца побыстрее уладить все формальности и не доводить дело до громкого судебного разбирательства, то есть попросту откупиться. В результате Хизер Миллс и Пол Маккартни заключили так называемое внесудебное соглашение, в соответствии с которым бывшей супруге причитается по 6 миллионов долларов ежегодно в качестве компенсации за развод и 2 миллиона на уход за общей дочерью Беатрис. Помимо этого, бывшая супруга получит от Маккартни единовременно 11 миллионов фунтов на покупку недвижимости в США, Англии и других странах Европы. Плюс ко всему, в течение ближайших 15 лет музыкант пообещал выплачивать бывшей супруге по 2 миллиона фунтов на «мелкие» расходы.