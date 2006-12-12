Роман Преснякова и Подольской завершился скандалом

По всей видимости, на днях завершится бурно развивавшийся роман между Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской . Некоторое время назад парочка уже готовила общественность к своей скорой свадьбе, однако после недавней ссоры с Натальей, Пресняков заявил журналистам: «Я не собираюсь и никогда не собирался жениться на Наташе!». По информации news.rin.ru, реакция Наташи последовала незамедлительно: стоило ей узнать о том, что говорил Володя, как она тут же начала названивать ему. - Как он мог сказать такое? - сокрушалась Наташа в разговоре с близкой подругой этим же вечером. - Неужели нельзя было выяснить отношения с глазу на глаз, ведь это очень личное! Случившаяся ссора заставила Наталью всерьёз задуматься о перспективе дальнейшего развития отношений с Пресняковым. По словам друзей Наташи, выпускница «Фабрики Звёзд» сейчас впала в депрессию. Сам Владимир объясняет своё решение просто: «Опыт официального брака у меня был крайне неудачен. Я не имею в виду наш союз с Кристиной Орбакайте. С Крис мы прожили замечательные десять лет, но никогда не были расписаны официально. Наверное, поэтому мы и были очень счастливы - и расстались без скандала. После завершения отношений с ней я все-таки решился на официальный брак. С Леной Ленской поженились, не успев толком узнать друг друга. В результате семейная жизнь не задалась с самого начала. Почему, я и сам не знаю. Мы расставались тяжело, с ссорами, взаимными претензиями. После всего пережитого дал себе обещание - больше никогда не жениться! Если после моих слов Наталья решит разорвать со мной отношения - я ее пойму. Любая девушка мечтает о сказке, о принце. Но я такой, какой есть, и изменять свое решение не хочу». В свою очередь, Подольская не так многословна. «Это личное решение Володи. Я сейчас уже не думаю ни о какой свадьбе» - комментирует слова своего возлюбленного Наталья.