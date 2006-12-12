На съёмках новогодней телепередачи Леонтьев стал жертвой моды

В преддверии новогодних праздников звёзды отечественной эстрады всё чаще делятся различными курьёзами, случавшимися с ними в различные периоды творческого пути. Валерий Леонтьев , например, до сих пор с улыбкой вспоминает, как однажды он опозорился перед публикой по вине костюмеров. «Вот в Питере на весенних концертах я вышел в новеньких высоких сапогах, и с ними авария приключилась! Сапоги эти мой модельер Таня Кудрявцева буквально перед концертом принесла: "Валера, ну попробуй, походи! Как они держатся?" Вроде за кулисами держались, но когда я попробовал походить на сцене, они слетели вниз! Говорят, вид спереди, то есть из зала, был куда ни шло, а сзади смотрелось забавно: фрак и голые ноги!». Однако, вопреки «звёздным» привычкам артистов, Леонтьев скандала по этому поводу не учинил: "Просто посмеялись, я пошутил: "Сапоги забыли пришить к брюкам!" А на другой вечер все исправили". По прошествии времени музыканты часто с улыбкой вспоминают случавшиеся с ними конфузы и неудачи. Как правило, подобные ситуации возникали с артистами в самые неожиданные моменты – оттого они и остаются в памяти. «Помню, какой стыд был на еще советском "Новогоднем аттракционе" в цирке, который снимал известный телережиссер Евгений Гинзбург. Я пел тухмановский "Пожар". Предстояло исполнить трюк: я "выходил" из-за занавеса сразу в перевороте... Конечно, надо было до этого хотя бы разок попробовать перевернуться! А ведь в те годы обо всех этих эластичных, "тянущихся" тканях, что изобретены на Западе, мы только мечтали. Поэтому на мне был костюм из добротного бархата. А бархат - вещь нежная, хрупкая, и когда я сделал требовавшийся переворот, с ужасом услышал треск и почувствовал, что мне стало прохладно - заработала вентиляция... Проще говоря, штаны на мне лопнули - поперек! Ничего не оставалось, как, натужно улыбаясь, попятиться к спасительной занавесочке и, стоя подле нее, отработать песню» - рассказывает Валерий Леонтьев корреспонденту газеты «Смена». Однако, не всегда подобные приключения с артистами можно наблюдать на ТВ. Так случилось и с Леонтьевым. Как пишет всё то же издание, то злополучное выступление из телеверсии всё равно вырезали.