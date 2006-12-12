Зара не смогла утешить сына Полищук

Алексей Макаров, сын знаменитой актрисы Любови Полищук на днях был награжден почетной премией в области искусства в области кинематографического искусства от ФСБ. Награду актер получал из рук выпускницы "Фабрики звезд-6" Зары. Остальным артистам награды тоже вручали звезды эстрады: Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, Лариса Долина и другие. Перед тем, как вручить Алексею Макарову полагающийся ему приз, Зара со сцены исполнила две песни: "Адажио" (вместе с Олегом Безинским) и "Осенние листья". "Очень символично, что я исполнила именно "Осенние листья", - рассказывает Зара, - Дело в том, что песня очень печальная, и после ее исполнения я награждала Алексея Макарова. Он вышел скромно, пожал мне руку, коротко поблагодарил и удалился". "Фабрикантка" хотела было чем-то утешить сына знаменитой актрисы, но у скромной девушки ничего не вышло. "Мне столько хотелось сказать ему про то, как я восхищаюсь его мамой Любовью Полищук! - признается Зара. - Я ее обожаю, как женщину, как актрису. Для меня весть о ее смерти была сильным ударом". "Я не смогла рта раскрыть: я понимаю, сколько соболезнований ему приходиться выслушивать", - переживает молодая певица.