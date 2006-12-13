Глюк'OZе подложили свинью для блондинок

Над беременной Наташей Ионовой, она же Глюк'OZа, украинские КВН-щики во Дворце "Украина" подшутили дважды. Сначала подсунули декоративную свинью Варю Вареничную. "Вы не смотрите, что она такая маленькая, - убеждал кавээнщик, выводя животное на сцену на поводке. - Просто она в детстве свинкой болела". А под конец вечера, когда Глюк'OZа сменила серенькое платье, обтягивающее округлившийся животик, на белый свадебный наряд, ее назвали блондинкой года. "Ничто так не красит волосы, как гидроперит", - сказал ведущий, вручая награду. Кстати, Наташа заявила, что работает только до Нового года, а потом уйдет в декрет, сообщают "Факты".