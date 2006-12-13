Сергей Лазарев расстался с директором-геем

До недавнего времени экс-солиста группы «Smash!!» Сергея Лазарева везде, точно тень, сопровождал его директор Михаил Дворецкий. Этот молодой человек, по некоторым сведениям, ранее работавшим «мальчиком по вызову» для богатых геев, даже проживал с певцом в одной квартире на улице Федора Полетаева. С некоторых пор Лазарева все чаще стали видеть в обществе женщин. Он то взасос целовался с «татушкой» Юлией Волковой, то утешал в объятиях партнершу по телешоу «Танцы на льду» Анастасию Гребенкину. А Дворецкий перестал не только появляться с Лазаревым на публике, но и ходить в офис компании «Стиль Рекордс». «Я больше не имею отношения к Сергею Лазареву, - неохотно признался "Э-Г" Михаил. – Чем я теперь занимаюсь? Дворником тружусь. Извините, но я не могу больше с вами говорить. Мне надо идти подметать улицы. Они должны быть чистыми-чистыми… Это вам не шоу-бизнес!»