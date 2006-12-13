Экстремальные выходки Гурченко напугали зрителей.

Съемки современной версии "Карнавальной ночи" завершились. С середины октября Эльдару Рязанову пришлось практически поселиться на съемочной площадке, ведь закончить работу над картиной нужно было уже к концу декабря. Сценарий фильма "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя" написал сам Эльдар Александрович Рязанов, он так же утверждал актеров и руководил всем съемочным процессом. Самым главным сюрпризом для телезрителей станет появление в картине Людмилы Гурченко, которая оказалась способна на шокирующие выходки, несмотря на солидный возраст Вторая "Карнавальная ночь" имеет много общего с первой. Наверное, именно такими легендарные Огурцов, Леночка Крылова, Гриша могли бы стать, если бы родились на 50 лет позже. По задумке создателя "Карнавальной ночи", Гурченко выполняет почти акробатический этюд: по гардеробной стойке известная актриса еще и ходила, и пробегала, и на ней же пританцовывала. Актрисе эта экстремальная зателя понравилась, и все трюки она выполнила с блеском , сообщают dni.ru