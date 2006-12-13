Кристина Орбакайте навсегда покидает Россию

О принятии решения эмигрировать в США можно догадаться ещё и по тому, что Кристина Орбакайте решила продать квартиру на Тверской, которую получила в подарок от матери. Два года назад певица начала встречаться с бизнесменом Михаилом Земцовым, с которым она познакомилась в Майами на съемках сериала «Родственный обмен». В прошлом году Земцов попросил руки Кристины у Аллы Борисовны Пугачёвой и преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом. Окончательно решив жениться, бизнесмен поставил Кристине условие: она должна переехать в Штаты, как сообщает «КП». После того, как Орбакайте приняла предложение Михаила о женитьбе, парочка приняла решение жить в Майами, где у Земцова находится и бизнес, и родственники. Певица приезжает в Москву лишь по работе. Однако, своих детей Кристина решила оставить в России, но в дальнейшем планирует дать сыну Никите (отцом которого является Владимир Пресняков) музыкальное образование в Америке. Сыграть свадьбу с Михаилом она собирается будущим летом. Это будет первый официальный брак певицы, ведь со своими предыдущими мужчинами - Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым - Орбакайте состояла в гражданском браке.