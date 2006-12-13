Пугачева выступит в "Карнавальной ночи" за крупную сумму

Алла Пугачева согласилась принять участие в мюзикле "Карнавальная ночь: 50 лет спустя" за 500 тыс. евро. Именно столько получит примадонна за исполнение своей новой песни "У любви твои ресницы". Сообщается также, что роль Снегурочки в римейке "Карнавальной ночи" предстоит сыграть Сердючке, которая будет веселить публику игрой на аккордеоне. Золушку в новогодней постановке, которую телеканал Россия заказал украинскому каналу "Интер", сыграет певица Валерия, которая по сюжету также потеряет хрустальную туфельку, передает "Комсомольская правда в Белоруссии". Для грядущего проекта две песни записала и София Ротару, которая также выступит на "Карнавальной ночи: 50 лет спустя". "Карнавальная ночь" - один из самых моих любимых кинофильмов. Не смогла отказаться", - рассказала в интервью "КП" известная певица. В Новый год вместо традиционного "Голубого огонька" зрители Первого канала увидят новый праздничный проект "Первый дома". Его сценарий пока держится в секрете, однако известно, что София Ротару появится в образе западной поп-звезды в шубе из комбинированного меха норки и соболя и исполнит хит Игоря Корнелюка "Дожди". Будут также продемонстрированы "Старые песни о главном" и "Новые песни о главном". Первый проект будут вести Лариса Долина и Иосиф Кобзон, а Максим Галки в компании с Татьяной Арно, Мариной Александровой и Анной Седоковой, представят зрителям "Новые песни".