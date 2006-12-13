Стоцкая предстала перед судом

Популярной певице Анастасии Стоцкой пришлось предстать перед судом, чтобы не лишиться водительских прав за нарушение Правил дорожного движения. Несколько недель назад 24-летняя Настя спешила в аэропорт за рулем своей «Мазды». Возле дома № 92 по Ленинскому проспекту торопливая певица, пытаясь объехать пробку, вырулила на встречную полосу. За что и была сразу же остановлена гаишником. Пустив в ход все свое обаяние, Стоцкая надеялась уладить неприятность миром. Однако строгие инспектора, заявив, что правила для всех одни, составили протокол об административном нарушении и отобрали у расстроенной звезды права. Взамен Стоцкой выдали временное водительское удостоверение и сообщили, когда ей надлежит явиться в отдел для рассмотрения дела, пишет «Комсомольская правда». Однако в назначенный день нарушительница в ГИБДД не пришла, и милиционеры передали все материалы мировому судье. В суд Настю вызвали повесткой. На этот раз, осознав всю серьезность положения, Стоцкая артачиться не стала и послушно явилась на судебное заседание. К счастью для звезды, все разрешилось благополучно. Судья, выслушав доводы Анастасии, обязал ее оплатить штраф в размере 500 рублей и не стал лишать ее водительских прав.