«Оскара» вручат великому композитору

Почетного "Оскара" в 2007 году за вклад в развитие кинематографа будет удостоен итальянский композитор Энио Морриконе, передает агентство France Presse. Как пояснили в оргкомитете премии, он получит награду за "великолепные и многогранные" открытия в искусстве музыки кино. Ближайшая церемония вручения "Оскаров" пройдет 25 февраля 2007 года, сообщает Лента Ру. За 45-летнюю карьеру Морриконе написал музыку к более чем 300 фильмов. Он уже пять раз номинировался на премии "Оскар" как лучший композитор за фильмы "Дни жатвы" (Days of Heaven, 1978), "Миссия" (The Mission, 1986), "Неприкасаемые" (The Untouchables, 1987), "Багси" (Bugsy, 1991) и "Малена" (Malena, 2000).