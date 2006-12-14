Валерию сожгли на съёмках, Пригожин травмирован. (ФОТО)

На съемках новогоднего выпуска шоу Первого канала «Две звезды» известной певице Валерии угрожала реальная опасность. Во время подготовки к записи со всеми участниками шоу номера на Валерии вспыхнуло платье. Супруг певицы Иосиф Пригожин и находившийся рядом Александр Цекало с криками бросились к артистке, чтобы не дать разгореться пламени. Как и на всех предыдущих съемках популярного шоу «Две звезды», колоритные супруги выступили дуэтом и не стали в отличие от других участников программы менять партнеров. Для новогоднего номера сцену оформили огромным количеством бенгальских огней. Во время репетиции Александр Цекало, решив придать рабочему процессу еще более праздничную атмосферу, зажег бенгальский огонь. Одной искры было вполне достаточно, чтобы платье Валерии мгновенно вспыхнуло. - Валерия как в воду глядела, - сказал «Твоему ДНЮ» Пригожин. – Она, увидев в руках Цекало бенгальские огни, крикнула, чтобы он не поджигал, но уже было поздно… Пламя охватило подол концертного платья певицы. Но Пригожин и Цекало не растерялись и бросились к Валерии. Сама певица на удивление стоически перенесла инцидент, повторяя лишь одну фразу: - Горю! Помогите! На глазах у всего зала мужчины тушили пламя голыми руками, не боясь пострадать. И зря не боялись. Пригожин все-таки получил небольшие ожоги рук, ретиво укрощая огонь. – Теперь мне придется ходить в длинных перчатках, это, кажется, сейчас входит в моду, - смеется продюсер, намекая на Тину Канделаки, которая появляется в прямом эфире своей программы с прикрытыми кистями рук. К счастью, ни Валерии, ни ее супругу не пришлось обращаться за помощью к медикам. - Мы, конечно, предполагали, что с кем-нибудь может случиться подобное, все-таки Новый год - это всегда опасные украшения, - комментирует происшествие технический персонал программы. – Обычно звезды начинают капризничать и возмущаться, а Валерия повела себя как настоящий боец, спокойно и невозмутимо.