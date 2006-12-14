«Евровидение» полностью изменило жизнь семьи из Курска

Победа на детском "Евровидении-2006" полностью изменила жизнь Маши и Насти Толмачёвых. Уже по приезду в Курск девочек на перроне под звуки "Весеннего джаза" встречали представители областной и городской администрации, учащиеся и педагоги родной школы, а также родственники и друзья с цветами и подарками, сообщает ИТАР-ТАСС. Они прибыли на поезде из Москвы вместе с мамой Мариной Владимировной. Приветствуя звёздных сестричек, заместитель председателя правительства области Владимир Проскурин сказал: "Вы еще раз доказали, дорогие наши звездочки, что Курский край, действительно, соловьиный край, певческий край. Вы у нас просто золото. Мы вас все любим и приветствуем на родной земле!". А исполняющий обязанности главы города Курска Юрий Парахин пожелал девочкам "счастья, добра, благополучия и новых побед". Ближайшие несколько дней у сестер Толмачевых будут весьма насыщенными. В день приезда девочек к первому уроку будут ждать в родной 45-й школе, чтобы поздравить с победой. Затем состоится торжественная встреча общественности города и творческой молодежи с победительницами "Евровидения-2006". Весь день сопровождать Машу и Настю будет съемочная группа телеканала "Россия". Телевизионщики решили подготовить фильм о сестрах-близняшках, подробно рассказать об их семье, учебе и друзьях. Следует предположить, что отныне жизнь сестёр Толмачёвых изменится в связи с повышенным вниманием общественности к их персонам.