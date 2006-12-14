«Золотой голос» ВИА «Синяя птица» добился аннулирования одноименного товарного знака

«Золотой голос» ВИА «Синяя птица» Сергей Дроздов добился аннулирования регистрации товарного знака «Синяя птица», зарегистрированного на ООО «Русская филармония» города Самара. А также получили письмо-согласие от Максима Рыбникова – владельца товарного знака «Синяя птица» и клуба «Синяя Птица» в Санкт Петербурге - на регистрацию товарного знака «Синяя птица Сергея Дроздова». Как сообщили «Шоу-бизнес.Ру» патентные поверенные г-на Дроздова из «Интеллект Патент», в 2000 г. ООО «Русская филармония» города Самара, в которой работал в то время Сергей Дроздов - «золотой голос» ВИА «Синяя птица» в 1970 – 80-е гг., подала на регистрацию товарный знак «Синяя птица». Эксперт Роспатента противопоставил их заявке товарный знак «Синяя птица» с более ранним приоритетом, зарегистрированный питерским предпринимателем Максимом Рыбниковым, в том числе и по 41 классу услуг (развлечения). В результате товарный знак самарцев был зарегистрирован в отношении ряда услуг, но не в отношении услуг, охватываемых подклассом «развлечения», которые, собственно их и интересовали. Получив отказ в отношении нужных им услуг, представители Самарской филармонии в 2003 году подали новую заявку на товарный знак «Синяя птица» и непонятным способом добились его регистрации. К тому времени Сергей Дроздов давно покинул данный коллектив и планировал выступать самостоятельно под маркой «Синяя птица Сергея Дроздова». Но зарегистрировать этот товарный знак не мог из-за противопоставления уже зарегистрированной «Синей птицы», которой владел Максим Рыбников и из-за второго товарного знака «Синяя птица», принадлежавшего ООО «Русская филармония» из Самары. Самарская филармония делала все, чтобы не позволить Сергею Дроздову выступать с собственной концертной программой. В г. Нижний Новгород Сергей Дроздов и его музыкальный коллектив были вынуждены объясняться в отделении милиции, куда они попали по заявлению самарцев, как нарушающие их права на товарный знак «Синяя птица». А патентным поверенным «Интеллект Патент» долго пришлось оставаться в тот вечер на рабочих местах и из Москвы разъяснять ситуацию нижегородским милиционерам и руководству концертной площадки (к чести тех и других, нижегородцы оперативно разобрались в ситуации). Максим Рыбников создал в Санкт-Петербурге клуб «Синяя птица», издаёт журнал «Синяя птица», ведёт собственную радиопередачу, - одним словом, всецело поглощён текущими делами. Он некоторое время и не подозревал о проблемах певца и о том, что самарские предприниматели каким-то странным образом, без его согласия зарегистрировали свою «Синюю птицу» для однородных услуг. Следует отметить, что представители ООО Русская филармония» не раз приезжали к нему на переговоры для покупки его товарного знака, но уезжали ни с чем. Патентные поверенные «Интеллект патент», в течение 2005 - 2006 года собрали и проанализированы многочисленные документы, связанные с регистрацией серии товарных знаков «Синяя птица», провели переговоры с Максимом Рыбниковым, получили от него Письмо-согласие на регистрацию товарного знака «Синяя птица Сергея Дроздова». Однако, согласно действующему законодательству, регистрации товарного знака Сергея Дроздова препятствовал также и товарный знак ООО «Русская филармония». Патентные поверенные «Интеллект Патент» подали возражение в Палату по патентным спорам с просьбой частично аннулировать регистрацию Самарской филармонии на товарный знак «Синяя птица» в отношении услуг, охватываемых рубрикой «развлечения», и ряда других товаров и услуг, странным образом зарегистрированных на фоне практически идентичного перечня товаров и услуг более раннего товарного знака Максима Рыбникова. 11 декабря 2006 года коллегия Палаты по патентным спорам Роспатент признала возражение «Интеллект Патент» обоснованным и вынесла решение частично аннулировать регистрацию товарного знака «Синяя птица» ООО «Русская филармония». Теперь регистрации товарного знака Сергея Дроздова не мешает ничто.