«Золотой голос» ВИА «Синяя птица» добился аннулирования одноименного товарного знака

14 декабря 2006, 12:02

«Золотой голос» ВИА «Синяя птица» Сергей Дроздов добился аннулирования регистрации товарного знака «Синяя птица», зарегистрированного на ООО «Русская филармония» города Самара. А также получили письмо-согласие от Максима Рыбникова – владельца товарного знака «Синяя птица» и клуба «Синяя Птица» в Санкт Петербурге - на регистрацию товарного знака «Синяя птица Сергея Дроздова». Как сообщили «Шоу-бизнес.Ру» патентные поверенные г-на Дроздова из «Интеллект Патент», в 2000 г. ООО «Русская филармония» города Самара, в которой работал в то время Сергей Дроздов - «золотой голос» ВИА «Синяя птица» в 1970 – 80-е гг., подала на регистрацию товарный знак «Синяя птица». Эксперт Роспатента противопоставил их заявке товарный знак «Синяя птица» с более ранним приоритетом, зарегистрированный питерским предпринимателем Максимом Рыбниковым, в том числе и по 41 классу услуг (развлечения). В результате товарный знак самарцев был зарегистрирован в отношении ряда услуг, но не в отношении услуг, охватываемых подклассом «развлечения», которые, собственно их и интересовали. Получив отказ в отношении нужных им услуг, представители Самарской филармонии в 2003 году подали новую заявку на товарный знак «Синяя птица» и непонятным способом добились его регистрации. К тому времени Сергей Дроздов давно покинул данный коллектив и планировал выступать самостоятельно под маркой «Синяя птица Сергея Дроздова». Но зарегистрировать этот товарный знак не мог из-за противопоставления уже зарегистрированной «Синей птицы», которой владел Максим Рыбников и из-за второго товарного знака «Синяя птица», принадлежавшего ООО «Русская филармония» из Самары. Самарская филармония делала все, чтобы не позволить Сергею Дроздову выступать с собственной концертной программой. В г. Нижний Новгород Сергей Дроздов и его музыкальный коллектив были вынуждены объясняться в отделении милиции, куда они попали по заявлению самарцев, как нарушающие их права на товарный знак «Синяя птица». А патентным поверенным «Интеллект Патент» долго пришлось оставаться в тот вечер на рабочих местах и из Москвы разъяснять ситуацию нижегородским милиционерам и руководству концертной площадки (к чести тех и других, нижегородцы оперативно разобрались в ситуации). Максим Рыбников создал в Санкт-Петербурге клуб «Синяя птица», издаёт журнал «Синяя птица», ведёт собственную радиопередачу, - одним словом, всецело поглощён текущими делами. Он некоторое время и не подозревал о проблемах певца и о том, что самарские предприниматели каким-то странным образом, без его согласия зарегистрировали свою «Синюю птицу» для однородных услуг. Следует отметить, что представители ООО Русская филармония» не раз приезжали к нему на переговоры для покупки его товарного знака, но уезжали ни с чем. Патентные поверенные «Интеллект патент», в течение 2005 - 2006 года собрали и проанализированы многочисленные документы, связанные с регистрацией серии товарных знаков «Синяя птица», провели переговоры с Максимом Рыбниковым, получили от него Письмо-согласие на регистрацию товарного знака «Синяя птица Сергея Дроздова». Однако, согласно действующему законодательству, регистрации товарного знака Сергея Дроздова препятствовал также и товарный знак ООО «Русская филармония». Патентные поверенные «Интеллект Патент» подали возражение в Палату по патентным спорам с просьбой частично аннулировать регистрацию Самарской филармонии на товарный знак «Синяя птица» в отношении услуг, охватываемых рубрикой «развлечения», и ряда других товаров и услуг, странным образом зарегистрированных на фоне практически идентичного перечня товаров и услуг более раннего товарного знака Максима Рыбникова. 11 декабря 2006 года коллегия Палаты по патентным спорам Роспатент признала возражение «Интеллект Патент» обоснованным и вынесла решение частично аннулировать регистрацию товарного знака «Синяя птица» ООО «Русская филармония». Теперь регистрации товарного знака Сергея Дроздова не мешает ничто.

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