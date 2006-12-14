Танцовщица ушла рожать после работы с Киркоровым

Стало известно, что на творческой ниве Филиппа Киркорова образовались проплешины, но не в смысле песен, а в смысле плясок — от Киркорова ушел балет. Правда, не в полном составе, но в болшей его части. Две девушки и два парня из числа танцовщиков оставили Филиппа Бедросовича наедине со своими проблемами. Киркоров объявил кастинг и с надеждой ждет новых молодых людей в свое творческое пользование. «Я готов посмотреть каждого, кто откликнется, пусть без балетного образования, пусть начинающих! Ведь хороших танцоров в стране очень мало, все стремятся работать за рубежом — они там очень востребованы, или вести дорогостоящие курсы танцев. А вот мотаться по гастролям, по городам да весям, выходить на самые разные сценические площадки желающих мало. Так что капризничать не буду, лично посмотрю всех откликнувшихся, главное требование — чтобы танцор был прежде всего личностью» - не унывает певец. Как сообщает «МК», одна из танцовщиц Киркорова ушла в декретный отпуск, а ребята – строить сольную карьеру.