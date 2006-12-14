Киркоров и Верка Сердючка сблизились в гримёрке

На время концерта «Золотая шарманка» в Киеве организаторы разместили Филиппа Киркорова и Андрея Данилко в одной гримёрке. Как пишет «Жизнь», артисты очень обрадовались встрече. Тем для обсуждения имелось очень много. Совсем недавно Филипп и Андрей записали совместную песню «Прощай» и, во время ожидания своего выхода на сцену они бурно обсуждали сценарий клипа на новый хит. При этом они настолько увлеклись разговором, что чуть не опоздали с выступлениями. Спохватились лишь за несколько минут до выступления Киркорова, когда Филипп был еще не в сценическом наряде. Дабы не мешать своему коллеге, Андрей Данилко решил перевоплощаться в "Верку Сердючку" в гримёрке, где расположился его балет.