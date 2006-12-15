Юрия Гальцева чуть не угробила елка …из сосисок (ФОТО)

Какой же праздник без спонсора и какой же спонсор без претензий на хозяина бала! В мюзикле «Карнавальная ночь на Интере» роль спонсора праздника, кобласно-сосисочного короля, досталась артисту киевского театра им. Леси Украинки Дмитрию Лаленкову, известному широкой публике по телесериалу «Леся + Рома». Весь вечер он пытался протолкнуть рекламу своей колбасной продукции весьма оригинальным способом: украсив сосисками праздничную елку. Видимо, продукт все-таки весьма характерно попахивал... Да так, что Юрий Гальцев, который с самого утра маковой росинки в рот не брал, не устоял перед соблазном. Украдкой он стащил полубутафорскую колбасу с елочной ветки и быстро сжевал, пока художники-декораторы не хватились. В результате разговорный юмористический жанр чуть не лишился своего «бойца». Гальцев остаток дня провалялся под соблазнительной елкой и просил товарищей по съемочной площадке его «добить», чтобы не мучаться.