Орбакайте произвела существенное увеличение груди

На концерте «Песня года» многие заметили, что бюст Кристины Орбакайте стал значительно больше, пишет «КП» Почти все, что происходит со звездой, которая сейчас проживает в США, для окружающих остается загадкой. В спорткомплекс «Олимпийский» на «Песню года» певица приехала вместе со своим гражданским мужем Михаилом Земцовым. Орбакайте выглядела великолепно, и все отметили, что ее грудь заметно увеличилась. В светской тусовке поговаривают, что артистка увеличила размер груди с первого до третьего путем хирургического вмешательства. Певица никогда не была сторонницей пластических операций, но несколько лет назад все же сделала ринопластику носа. После этого Орбакайте стала просто красавицей, но вот увеличить грудь звезда все никак не решалась. Операцию делал давний друг семьи Аллы Пугачевой, известный питерский хирург Артур Рыбакин. В клинике его секретарь объяснила, что Артур Владимирович сейчас занят и на вопросы о Кристине Орбакайте отвечать не будет, потому что любая информация, связанная с пациентом, - врачебная тайна.