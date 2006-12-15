Пугачёва утсановила рекорд по похудению

Ещё в прошлом году страдавшая от избыточного веса Алла Пугачёва утверждала, что ввиду плотного гастрольного графика бороться с этой проблемой можно только посредством пластических операций. Дескать, периодически Примадонна пыталась соблюдать различные диеты, но всегда рано или поздно срывалась и поправлялась еще больше. Однако на съемках новогодней «Песни года» мы не без удовольствия отметили, что Пугачева сильно похудела. Однако от окружения Пугачевой удалось узнать, что секрет стройности звезды заключается в кремлёвской диете, сообщает «КП». Всего за два месяца Примадонна скинула более 10 килограммов, а новый облик певицы, говорят, просто сразил ее экс-супруга Филиппа Киркорова. Недовольной осталась только новая домработница Примадонны Елена: она теперь практически перестала готовить, чтобы не искушать певицу столь любимыми ею жареной картошкой и тортом «Наполеон».