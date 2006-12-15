Людмила Зыкина обратилась к врачам за срочной помощью (ФОТО)

{-1}Широко известная певица Людмила Зыкина уже продолжительное время страдает тяжёлым заболеванием. К сожалению, в силу возраста недуг напоминает о себе всё чаще и чаще. На днях народную певицу привезли в клинику на инвалидной коляске. Сопровождали Людмилу Георгиевну двое врачей. Подъехав к входу, всенародная любимица попросила поднять и помочь ей перейти через порог. Это далось ей с большим трудом, с обеих сторон ее поддерживали медики. Сделав пару шагов, Людмила Георгиевна села обратно в коляску, сообщает «Твой День». Некоторое время назад Людмила Георгиевна уже проходила курс лечения в одной из московских клиник, но достигнутый эффект был кратковременным, и Зыкиной пришлось вновь посетить специалиста. Легендарная певица надеялась, что ей удалось победить тяжелое гормональное заболевание. И улучшение действительно наступило. Но болезнь дала серьезные осложнения на ноги. Зыкину консультирует один из лучших сосудистых хирургов столицы. В его кабинете Людмила Георгиевна находилась около 20 минут. Осмотрев пациентку, врач порекомендовал ей пройти курс инъекций. Они должны помочь избежать сложной операции.