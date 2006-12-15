Леонтьев подвергся опасной процедуре радикального омоложения

Известный певец Валерий Леонтьев в Испании сделал себе переливание очищенной крови. 57-летний Валерий Яковлевич продолжает эксперименты над своей внешностью и организмом. Как выяснил «Твой ДЕНь», Леонтьев, перенесший не одну пластическую операцию, решился на новую процедуру. Чтобы хоть замедлить необратимый процесс старения, в испанской клинике артисту сделали переливание крови. В одну из частных клиник в пригороде Валенсии Валерий Яковлевич приехал вместе с супругой Люсей. У него был назначен прием у известного эндокринолога. Леонтьеву сначала сделали полное обследование организма и взяли все необходимые анализы, прежде чем назначить операцию по переливанию крови. Суть этого метода заключается в том, что у пациента берут кровь и после облучения ультрафиолетовым светом переливают обратно. По заверению врачей, уже после первого сеанса кровь становится менее вязкой и сердцу приходится активнее сокращаться. Таким образом, облучение синим светом стимулирует сердечную деятельность. - У Валеры после процедуры взяли снова кровь на анализ, - признается близкий друг певца Александр Богданович. - Он показал, что в крови снизилась концентрация холестерина и глюкозы. Кроме этого, врачи ему сказали, что повысится иммунитет, а также произойдет замедление процесса старения, чего Валера и хотел. В испанской клинике певец провел около недели и все эти дни посещал также оздоровительные процедуры и соблюдал рекомендованную ему диету для очищения организма от шлаков. - После недели, проведенной в Испании, Валера признался, что его состояние заметно улучшилось и прекратились постоянные боли в сердце, - говорит его друг. Напомним, что в последнее время певец неоднократно жаловался на сердечные недомогания, а после концерта в Сочи он даже обратился за помощью к медикам, присутствовавшим на его выступлении. Из-за жаркой погоды и нервного перенапряжения в душном концертном зале Валерию Яковлевичу неожиданно стало плохо. Лишь после помощи врачей у певца прошли боли в груди.