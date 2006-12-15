Филиппа Киркорова любят даже «жывотные»

Филипп Киркоров, оказывается, терпеть не может Новый год как праздник. – Одно могу сказать точно – в Новый год я работать не буду, - убеждал Киркоров журналистов на премии "Золотая шарманка". - Никогда не работаю в новогоднюю ночь. Где встречать буду – не знаю. Часто езжу в это время за границу. А в этом году вот в Киев зовут. Подумаю, может быть, и приеду. Но потом Киркорова будто подменили: – Не знаю я, где буду отмечать эти чертовы праздники! Я их вообще терпеть не могу! В столицу Украины Филипп Бедросович пожаловал за очередной наградой – забрать статуэтку лучшего пол-исполнителя года от радио «Шарманка». – Его любят даже жывотные! – такими ироническими словами ведущие Дима Билан и Тина Кароль пригласили Бедросовича на сцену. Отвыступав, покидать стены Дворца спорта «зайка» не спешил: заглядывал во все гримерки (сам же разместился в единственной vip-гримерке на пару с Андреем Данилко), интересовался новостями украинского шоу-бизнеса.