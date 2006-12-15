Именем Любови Полищук назовут улицу

Такое решение принято на заседании правительства Омской области. – Любовь Григорьевна была воплощением гармонии, – отметил Леонид Полежаев, губернатор области. – Она выросла в Омске, закончила здесь школу. Мы просто обязаны отдать дань уважения и любви нашей великой землячке. Улица Любови Полищук появится в районе новостроек уже после новогодних праздников. Кроме того, учреждена ежегодная премия правительства Омской области за лучшую женскую театральную роль. На здании же школы № 97, где училась Любовь Полищук, будет установлена мемориальная доска.