«ВИА Гра» показала грудь солдатам. (ФОТО)

Не секрет, что девушки из группы «ВИА Гра» являются предметом эротических фантазий многих представителей сильного пола. Однако сами певицы, несмотря на всю соблазнительность своих форм, стараются сохранить дистанцию. Даже во время самых откровенных фотосессиях прелести Альбины, Надежды и новенькой Ольги целомудренно прикрыты. С одной стороны – такой подход оставляет простор для фантазии. С другой – разжигает любопытство у поклонников. Но недавно выяснилось, что в прошлом у солисток было много тайн. Например, красавица-блондинка Альбина Джанабаева, не стесняясь, обнажалась перед видеокамерами и демонстрировала свой бюст всем желающим на него взглянуть. Во второй части комедии о солдатской службе «ДМБ» Альбина сыграла эпизодическую роль. Девушка предстала в виде шведки, посетившей военную часть в рамках конференции. Во время специального обряда Джанабаева появляется с обнаженной грудью, которую прикрывает лишь кактус, неудачно оказавшийся в кадре.