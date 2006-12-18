Билан выбрал себе в любовницы Олесю Судзиловскую (ФОТО)

Забыв о формальностях и укрывшись от любопытных поклонников, звезды отечественной поп-сцены, Дима Билан, Влад Топалов, Кети Топурия и Ираклий, выбрались на один день в Сочи. Дима Билан, держа марку, приехал на мероприятие позже всех и один, чем сразу показал всем остальным, кто здесь звезда. Словно разучившись ходить пешком, кумир перемещался исключительно в танце, сопровождая каждое движение обольстительными подмигиваниями в адрес присутствующих блондинок, сообщает "Твой ДЕНь". Главным сюрпризом для Билана стало появление на банкете Олеси Судзиловской, которую Дима тут же вытащил на сцену и закружил в откровенном танце, исполняя песню «Это была любовь». - Потрясающая улыбка, потрясающая девушка! - восторгался Билан. - Так не хочется отпускать ее от себя... Не хочется - и не отпускай: как только Дима закончил свое выступление, он тут же подошел к Олесе и, обнимая, продолжил засыпать ее комплиментами. Будучи девушкой мудрой, Судзиловская не стала дожидаться недвусмысленных взглядов и сложных выводов и «передала» любимца публики в руки Яны Рудковской.