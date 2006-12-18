«Народный артист» шокировал публику очередной фотосессией (ФОТО)

«Народный артист» Алексей Чумаков в одном из столичных стрип-клубов принял участие в довольно-таки откровенной фотосессии. Как сообщают dni.ru, Чумаков собрал вокруг себя несколько десятков обнажённых девушек, и при этом чувствовал себя хозяином положения. "Такой опыт я получил впервые, - рассказывает Алексей. - Но при этом было ощущение полной гармонии между мной и происходящим, - вспоминает свои чувства Чумаков. - Я очень ценю женскую красоту - она вдохновляет на творчество. А уж если красота сочетается с откровенностью, то это вдвойне приятно". По всей видимости, певец решил подтвердить свой шокирующий и эротичный имидж, фотографируясь для журнала Penthouse. После съемки просто не хотели его отпускать. Чтобы как-то отблагодарить стройных красавиц, артист исполнил для них песню "Секс-бомб".